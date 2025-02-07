«Зенит» победил «Ростов» и вышел в финал Зимнего кубка РПЛ

Петербургский «Зенит» обыграл «Ростов» в матче второго тура группового этапа Winline Зимнего кубка РПЛ.

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Встреча в Абу‑Даби завершилась со счетом 2:1. В составе победителей отличились Ильзат Ахметов и Лусиано. У южан мяч забил Максим Радченко.

«Зенит» набрал пять очков и вышел с первого места группы 2 в финал турнира. ЦСКА (4 очка) финишировал на втором месте, «Ростов» (0) — на третьем.

Соперник петербуржцев по решающему матчу турнира определится после матча между московскими «Динамо» (0 очков) и «Спартаком» (3) в группе A, где также играет «Краснодар» (3).

Прямую трансляцию матча «Динамо» — «Спартак» смотрите на каналах «Матч ТВ» (с 19:00) и МАТЧ ПРЕМЬЕР (с 19:25), а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.