Марцел Личка прокомментировал поражение «Динамо» от «Спартака»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка дал комментарий по итогам матча Winline Зимнего Кубка РПЛ со «Спартаком» (0:1).

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« У н а с б ы л и п р о б л е м ы в м о м е н т а х , к о г д а м ы з а б и р а л и м я ч в с е р е д и н е п о л я и о ш и б а л и с ь п р и в ы х о д е в а т а к у . Б ы л о м н о г о с и т у а ц и й , к о г д а м ы м о г л и б ы с т р е е р а с с т а в а т ь с я с м я ч о м , б ы с т р е е е г о д в и г а т ь . Н е х о ч у о п р а в д ы в а т ь э т о б о л ь ш и м и н а г р у з к а м и . У к о г о - т о с е й ч а с е с т ь с и л ы н а 6 0 м и н у т и г р ы , у к о г о - т о п о б о л ь ш е . Н о э т о п р о ф е с с и о н а л ь н ы е ф у т б о л и с т ы , и э т о и х р а б о т а » , — п р и в о д и т с л о в а Л и ч к и о ф и ц и а л ь н ы й с а й т «Динамо».

Московское «Динамо» заняло третье место в группе 1 межсезонного Зимнего Кубка РПЛ, уступив с одинаковым счётом 0:1 «Краснодару» и «Спартаку». 10 февраля бело-голубые проведут матч с «Ростовом» за общее пятое место на турнире.

Единственный гол в матче «Динамо» — «Спартак» был забит в результате ошибки центрального защитника бело-голубых Николаса Маричаля, сильно направившего скачущий мяч в створ собственных ворот.