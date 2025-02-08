Лусиано Гонду оценил значимость выхода «Зенита» в финал межсезонного турнира

Нападающий петербургского «Зенита» Лусиано Гонду высказался о выходе сине-бело-голубых в финал Winline Зимнего Кубка РПЛ, где петербуржцы встретятся с московским «Спартаком».

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— Н е с м о т р я н а т о ч т о т у р н и р т о в а р и щ е с к и й , п р и я т н о о к а з а т ь с я в ф и н а л е ? — К о н е ч н о ! Д а , м а т ч и н о с я т п о д г о т о в и т е л ь н ы й х а р а к т е р , и с а м о е г л а в н о е и х п р е д н а з н а ч е н и е — к а ч е с т в е н н о п о д в е с т и в с е х у ч а с т н и к о в к о ф и ц и а л ь н ы м и г р а м , н о , с д р у г о й с т о р о н ы , в с е х о т я т п о б е ж д а т ь , и м ы п о н и м а е м , к а к а я о т в е т с т в е н н о с т ь в с е г д а л е ж и т п е р е д «Зенитом». В каждой игре важно добиваться максимума. Мне кажется, сегодня мы максимально воспользовались своими моментами, шансами и пока что уверено идём по турниру и побеждаем. Конечно, нам хочется победить, а кому не хочется! И мы приложим все усилия для этого. Но, повторюсь, для нас в первую очередь это подготовительный процесс.

7 февраля «Зенит» одержал победу со счётом 2:1 в матче группового этапа Зимнего Кубка РПЛ с «Ростовом», аргентинский нападающий Лусиано Гонду отметился забитым голом. Этот результат позволил сине-бело-голубым набрать в группе пять очков, опередить ЦСКА и занять первое место, что позволило им попасть в финал турнира. За общую победу петербуржцы поспорят с московским «Спартаком», игра состоится 11 февраля.