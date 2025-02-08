«Зенит» объявил о проведении матча с армянским «Пюником»

«Зенит» в своём телеграм-канале анонсировал товарищеский матч с «Пюником» из Еревана, который состоится 11 февраля. Игра пройдёт на сборах команды в Абу-Даби. Стартовый свисток судьи прозвучит 11:00 мск.

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11 февраля санкт-петербургский клуб также сыграет в финале Winline Зимнего Кубка РПЛ с московским «Спартаком». Решающая встреча этого турнира начнётся в 19:30 мск.

«Пюник» является действующим чемпионом Армении, а также самым титулованным клубом страны. Команда из Еревана побеждала в чемпионате Армении 16 раз, восемь раз становилась обладателем Кубка и десть раз — Суперкубка.

После завершения первой части нынешнего сезона РПЛ «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место.