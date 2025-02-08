Дисквалификация защитника «Краснодара» на матчи Зимнего Кубка РПЛ отменена

По инициативе "Краснодара" клубы-участники Зимнего кубка РПЛ обратились к организаторам турнира с просьбой отменить дисквалификацию Витора Тормены на матч против ЦСКА. С учетом того, что соревнования носят предсезонный статус, а клубы-участники придерживаются единогласной позиции, организаторы турнира удовлетворили просьбу команд.

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Таким образом, защитник "Краснодара" Витор Тормена, который был удален в матче второго тура с московским "Динамо", сможет принять участие в игре за 3-е место против московского ЦСКА. Данная встреча запланирована на 10 февраля в 19:30 по московскому времени.