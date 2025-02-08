Вратарь московского "Динамо" Андрей Лунев ответил на вопрос, почему он назвал футболистов "Краснодара" "мерзкими" и "чертями" после матча команд на Зимнем кубке РПЛ. Его слова приводит "Матч ТВ".

" Я с к а з а л э т о н е в с е й к о м а н д е " К р а с н о д а р а " , а н е к о т о р ы м о т д е л ь н ы м л и ч н о с т я м в э т о й к о м а н д е , к о т о р ы е п о з в о л и л и с е б е о п р е д е л е н н ы е с л о в а в м о й а д р е с . Э т о л е г и о н е р ы , н о с м ы с л м а т е р н ы х с л о в и н а и с п а н с к о м , и н а а н г л и й с к о м я п р е к р а с н о з н а ю . П о э т о м у … м о я р е а к ц и я б ы л а о с н о в а н а и м е н н о н а э т о м " , - з а я в и л Л у н е в .

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу "Краснодра". Единственный мяч забил Джон Кордоба. Он отличился на 61-й минуте. На 56-й минуте матча был удален футболист "Краснодара" Витор Тормена, который совершил грубый фол против Денис Боков. Это нарушение правил спровоцировало массовую потасовку.

Дзюба устроил массовую потасовку на матче после оскорблений в свой адрес

После игры голкипер "Динамо" рассказал, что пытался разнять стычку.