Голкипер «Динамо» объяснил, почему назвал игроков «Краснодара» мерзкими
Вратарь московского "Динамо" Андрей Лунев ответил на вопрос, почему он назвал футболистов "Краснодара" "мерзкими" и "чертями" после матча команд на Зимнем кубке РПЛ. Его слова приводит "Матч ТВ".
"Я сказал это не всей команде "Краснодара", а некоторым отдельным личностям в этой команде, которые позволили себе определенные слова в мой адрес. Это легионеры, но смысл матерных слов и на испанском, и на английском я прекрасно знаю. Поэтому… моя реакция была основана именно на этом", - заявил Лунев.
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу "Краснодра". Единственный мяч забил Джон Кордоба. Он отличился на 61-й минуте. На 56-й минуте матча был удален футболист "Краснодара" Витор Тормена, который совершил грубый фол против Денис Боков. Это нарушение правил спровоцировало массовую потасовку.
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После игры голкипер "Динамо" рассказал, что пытался разнять стычку.
"Стычка с игроками "Краснодара"? Они мерзкие. Ты видел, что они говорят? "Puta madre". Черти они. Я подхожу, начинаю их разнимать, а они говорят: "Puta madre", — сказал Лунев.