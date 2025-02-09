"Реал" сыграл вничью с "Атлетико" в мадридском дерби

В центральном матче 23-го тура испанской Примеры "Реал" и "Атлетико" не выявили победителя - 1:1.

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По традиции, страсти перед встречей этих принципиальных соперников кипели нешуточные. Так, за пару дней до игры "Атлетико" высмеял "сливочных" в социальных сетях из-за жалоб на судейство. "Матрасники" опубликовали пост с четырьмя пунктами в качестве "основных инструкций к дерби". В одном из них было написано следующее: "В очередной раз использовать свое телевидение для давления на арбитров". Напомним, что ранее "Реал" представил официальную жалобу в федерацию футбола Испании на работу рефери в матче против "Эспаньола" (0:1) на прошлых выходных. В документе "королевский клуб" обозначил необходимость полного обновления судейской системы в стране.

Наверняка вопросы к судейству у "Реала" возникнут и после игры 8 февраля. Весьма спорный пенальти в ворота "сливочных" назначил рефери Сесар Сото Градо в первом тайме за фол на Самуэле Лино. Судья указал на "точку" только после видеопросмотра. Аргентинский форвард "Атлетико" Хулиан Альварес был точен - 1:0. Пропустив, хозяева еще больше активизировались. В начале второй половины француз Килиан Мбаппе сравнял счет, забив 16-й мяч в Примере и приблизившись в гонке снайперов к поляку Роберту Левандовскому из "Барселоны" (18 голов).

Ближе к победе в концовке встречи был "Реал", однако футболисты Карло Анчелотти не реализовали свои шансы. Ближе всех к голу был англичанин Джуд Беллингем, попавший в перекладину. Как итог - 1:1.

По итогам 23 тура "Реал" в любом случае останется лидером Примеры, набрав 50 очков. У "Атлетико" - 49 баллов. Приблизиться к мадридским командам может "Барселона" (45 очков), которая в воскресенье встретится в гостях с "Севильей".