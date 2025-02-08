Дебютный гол Хименеса помог «Милану» обыграть «Эмполи» в матче Серии А

«Милан» на выезде обыграл «Эмполи» в матче 24‑го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча в Эмполи завершилась со счетом 2:0. Мячи забили Рафаэл Леау и Сантьяго Хименес, который отметился дебютным голом после перехода из нидерландского «Фейеноорда».

Во втором тайме с поля были удалены футболист «Милана» Фикайо Томори и игрок «Эмполи» Лука Марьянуччи.

«Милан» с 38 очками поднялся на седьмую позицию турнирной таблицы Серии А. «Эмполи» (21 очко) идет 17‑м.

В следующем туре «Милан» 15 февраля примет «Верону», «Эмполи» на день позже сыграет на выезде с «Удинезе».

Прямые трансляции матчей Серии А и Кубка Италии смотрите на каналах семейства «Матч», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.