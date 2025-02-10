Хусанова хотели пригласить в «Аланию» до его переезда в Европу

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев, ранее возглавлявший «Аланию», рассказал, что хотел пригласить во владикавказский клуб защитника «Манчестер Сити» и сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова.

© Чемпионат.com

« У м е н я п е р е д г л а з а м и п р е к р а с н ы й п р и м е р , к а к А н а т о л и й Ю р е в и ч с м о г в « Э н е р г е т и к е ‑ Б Г У » п о д г о т о в и т ь п р а в и л ь н о г о ц е н т р а л ь н о г о з а щ и т н и к а — Х у с а н о в а . Т е п е р ь п а р е н ь в « М а н ч е с т е р С и т и » . А я е г о , к с т а т и , х о т е л б р а т ь в « А л а н и ю » . П е р в ы й р а з у в и д е л е г о о ч е н ь д а в н о , и т о г д а с р а з у с к а з а л , ч т о м н е т а к о й и г р о к п р и г о д и л с я б ы . П р а в д а , я н е м н о ж к о о ш и б с я , с к а з а в , ч т о р а с т ё т б у д у щ и й В и р д ж и л в а н Д е й к . Т о т у р о в е н ь и г р о к о в , к о т о р ы й с е й ч а с е с т ь в У з б е к и с т а н е , х о т е л о с ь б ы у в и д е т ь в Р о с с и и . О ч е н ь х о ч е т с я , ч т о б ы в Р о с с и и б ы л и с и л ь н ы е ц е н т р а л ь н ы е з а щ и т н и к и п р и м е р н о т а к о г о в о з р а с т а , г д е ‑ т о 2 0 0 4 г о д а р о ж д е н и я . С ч и т а ю , ч т о н а м э т о г о я в н о н е х в а т а е т , о с о б е н н о в н а ш е й а к а д е м и и . Е с л и б у д е м в н и м а т е л ь н е е к э т о м у о т н о с и т ь с я , о н и б у д у т п о я в л я т ь с я » , — п р и в о д и т с л о в а Тедеева «Матч ТВ».

Хусанов перешёл в «Манчестер Сити» в минувшем январе из французского «Ланса». Защитник дебютировал за «горожан» в матче 23-го тура чемпионата Англии с «Челси» (3:1). В своей второй игре за клуб с «Лейтон Ориент» узбекский футболист забил свой первый гол в составе «горожан».

Действующее трудовое соглашение Хусанова с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.