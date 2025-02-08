Футболисты "Манчестер Сити" в гостях со счетом 2:1 обыграли "Лейтон Ориент" в матче четвертого раунда Кубка Англии. Встреча прошла в Лондоне.

В составе победителей голы забили Абдукодир Хусанов (56-я минута) и Кевин Де Брюйне (79). На 16-й минуте "Манчестер Сити" пропустил после удара с центра поля игрока "Лейтон Ориент": мяч попал в перекладину и залетел в ворота после удара о спину голкипера гостей Штефана Ортеги. Соперник "Манчестер Сити" по пятому раунду определится позднее.

Хусанов забил дебютный гол за "Манчестер Сити", узбекистанский защитник подписал контракт с клубом 20 января. Хусанову 20 лет, с июля 2023 года он выступал за французский "Ланс", по ходу карьеры футболист защищал цвета узбекистанского "Бунёдкора" и белорусского клуба "Энергетик-БГУ".

"Лейтон Ориент" выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата Англии и занимает седьмое место после 28 матчей. Лучшим результатом клуба в Кубке Англии является выход в полуфинал в сезоне-1977/78.

"Манчестер Сити" является семикратным обладателем Кубка Англии, в последний раз команда выигрывала турнир в 2023 году. В прошлом сезоне обладателем трофея стал "Манчестер Юнайтед", рекордсменом по числу побед в кубке является "Арсенал", выигрывавший титул 14 раз.