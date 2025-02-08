Покер Ретеги помог «Аталанте» разгромить «Верону»

«Аталанта» с крупным счетом обыграла «Верону» в матче 24‑го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча в Вероне завершилась со счетом 5:0.

Покер оформил Матео Ретеги, еще мяч забил Эдерсон. Ретеги с 20 мячами лидирует в списке лучших бомбардиров серии А, опережая ближайшего преследователя Мойзе Кина из «Фиорентины» на пять голов.

«Аталанта» с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата, «Верона» (23) располагается на 14‑й строчке.

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