Врач заявил, что травмы Головина не помешает ему продолжить карьеру

Спортивный врач Никита Карлицкий заявил, что боли в лодыжке, которые уже долгое время беспокоят российского полузащитника «Монако» Александр Головина, не помешают ему продолжить карьеру. Слова специалиста приводит «Матч ТВ».

« Г о л е н о с т о п н ы й с у с т а в — т а к а я о б л а с т ь , г д е о ч е н ь м н о г о с в я з о к . К а ж д ы й р а з Г о л о в и н л е ч и т т р а в м у , и е м у с т а н о в и т с я т о л е г ч е , т о х у ж е … П о в с е й в и д и м о с т и , е г о т р а в м а н е о ч е н ь с е р ь е з н а я . Я б ы д о с т а т о ч н о о п т и м и с т и ч н о с м о т р е л н а д а л ь н е й ш у ю к а р ь е р у Г о л о в и н а » , — з а я в и л о н .

Ранее главный тренер «Монако» Адольф Хюттер рассказал, что у полузащитника есть боли в лодыжке, которые беспокоят его уже несколько месяцев.

7 февраля Головин вышел на замену на 63-й минуте в матче против «ПСЖ». Встреча завершилась со счетом 4:1 не в пользу «Монако».

Уже на 6-й минуте отличился хавбек «ПСЖ» Витинья. На 17-й минуте полузащитник «Монако» Деннис Закария смог сравнять счет. Во втором тайме на 54-й минуте отличился грузинский нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия. Этот гол стал дебютным для него за парижскую команду. Еще дважды забил Усман Дембеле — на 57-й и 90-й минутах.

В турнирной таблице чемпионата Франции лидирует «ПСЖ» — у коллектива 53 очка после 21 игры. «Монако» располагается на третьей строчке с 37 баллами.