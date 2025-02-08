"Лидс" рассматривает покупку футболиста "Краснодара" Сперцяна

Английский футбольный клуб "Лидс" планирует вступить в переговоры о переходе армянского полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна. Об этом сообщает портал Team Talk.

По информации источника, "Лидс" планирует усилиться после выхода в высший дивизион чемпионата Англии. Сейчас команда лидирует в чемпионшипе - втором по силе дивизионе чемпионата страны. После 31 матча "Лидс" набрал 66 очков.

Сперцяну 24 года, он является воспитанником "Краснодара", за основную команду которого выступает с 2020 года. В составе команды он провел 133 матча, в которых забил 39 голов и отдал 28 результативных передач. Вместе с клубом он стал серебряным призером чемпионата России в 2024 году и финалистом кубка страны в 2023 году. В составе сборной Армении Сперцян в 32 матчах забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.