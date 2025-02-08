Аршавин ответил на вопрос о тренерской карьере

Заместитель генерального директора по спортивному развитию петербургского «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что пока не думает о работе тренером. Его слова приводит ТАСС.

« С е й ч а с л и ц е н з и я т о л ь к о н а п о м о щ н и к а г л а в н о г о т р е н е р а в Р П Л . Д л я о б у ч е н и я н а г л а в н о г о т р е н е р а н у ж н о к а к о е - т о в р е м я п о р а б о т а т ь . И н т е р е с н о л и п о р а б о т а т ь т р е н е р о м ? П о с м о т р и м , е с л и к о г д а - н и б у д ь б у д е т к а к о е - т о п р е д л о ж е н и е , н о п о к а я о б э т о м н е д у м а ю » , — з а я в и л А р ш а в и н .

В 1999 году Аршавин дебютировал за «Зенит». После девяти лет в петербургской команде россиянин перешел в лондонский «Арсенал». Аршавин на протяжении четырех лет играл в Англии. В апреле 2009 года он стал лучшим игроком месяца в Английской премьер-лиге (АПЛ).

В 2012 году он вернулся в «Зенит» на правах аренды, а через год подписал полноценный контракт. В 2015 году полузащитник поиграл за краснодарскую «Кубань». Свою карьеру Аршавин завершил в 2018 году в клубе из Казахстана «Кайрат».