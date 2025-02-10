Мостовой оценил новичка «Спартака»

Экс‑игрок сборной России Александр Мостовой назвал форварда «Спартака» Ливая Гарсию качественным футболистом.
На прошлой неделе «Спартак» объявил о переходе 27‑летнего Гарсии из греческого АЕКа. Контракт с форвардом рассчитан на 3,5 года.
— Я не знал об этом футболисте ничего, но потом посмотрел, как он играл в Греции, и могу сказать, что в «Спартак» приехал очень качественный футболист. Не зря за него отдали такие деньги. Теперь главное, чтобы он нормально адаптировался и начал приносить пользу команде. Такого игрока не хватало «Спартаку», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».
Гарсия в текущем сезоне сыграл 22 матча за АЕК во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал три голевые передачи. За сборную Тринидада и Тобаго футболист провел 43 матча и забил восемь мячей.
«Спартак» 11 февраля сыграет с «Зенитом» в финальном матче Winline Зимнего кубка РПЛ. Прямую трансляцию смотрите на канале «Матч ТВ» (с 19:00) и МАТЧ ПРЕМЬЕР (с 19:25), а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.