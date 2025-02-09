Стал известен лучший игрок дерби между «Реалом» и «Атлетико»

Завершился матч 23-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались мадридские «Реал» и «Атлетико». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Итоговый результат — 1:1. После окончания матча пресс-служба Ла Лиги назвала лучшего футболиста данной встречи.

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Так, лучшим игроком матча был признан аргентинский нападающий гостей Хулиан Альварес. На его счету в данной игре один забитый мяч. Он реализовал пенальти в первом тайме.

Напомним, ответный мяч «Реала» на 50-й минуте забил форвард Килиан Мбаппе.

В текущем сезоне в активе Альвареса семь голов и две голевые передачи в 23 матчах испанского чемпионата.