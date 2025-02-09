В «Реале» обвинили судей в подкупе после игры с «Атлетико»

Клубное телевидение мадридского «Реала» раскритиковало судейство в дерби в рамках 23-го тура чемпионата Испании против другого столичного клуба — «Атлетико».

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Отдельно вынесен эпизод, когда на 34-й минуте поединка в ворота «Реала» был назначен пенальти после того, как футболист «сливочных» Орельен Тчуамени сфолил на вингере красно-белых Самуэле Лино в своей штрафной площади.

« Л и г а Н е г р е й р ы . Н и ч е г о н е б ы л о : м я ч п р о ш е л д а л ь ш е и и м е н н о Л и н о и н и ц и и р о в а л к о н т а к т с Т ч у а м е н и . Э т о к о р р у м п и р о в а н н а я Л и г а Н е г р е й р ы , и м е н н о т о , ч т о и м е л и в в и д у Д е Б у р г о с и С о т о Г р а д о » , — б ы л о с к а з а н о в э ф и р е .

Хосе Негрейра, который был упомянут в репортаже, бывший вице-президент Технического комитета судей Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Испанская прокуратура обнаружила, что компании, которые принадлежат ему и его сыну в период с 2001 по 2018 годы получили от каталонской «Барселоны» €7,8 млн за консультации, связанные с судейством. При этом в 20224 году все обвинения были сняты и с Негрейры, и с «Барселоны».

Матч между «Реалом» и «Атлетико» завершился со счетом 1:1. Хулиан Альварес реализовал назначенный пенальти, а Килиан Мбаппе сравнял счет.