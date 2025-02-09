«Крылья Советов» сыграли вничью с «Пари НН»

Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с нижегородским «Пари НН» в товарищеском матче на тренировочном сборе в Турции.

Встреча в Белеке завершилась со счетом 3:3, игра прошла в формате 45+45+30 минут. После основного времени команда Игоря Осинькина проигрывала 1:3. В составе нижегородцев мячи забили Александр Кокшаров, Валерий Царукян и Никита Ермаков. У самарцев отличились Амар Рахманович, Ульви Бабаев и Иван Бобер.

«Крылья» с 18 очками занимают 10‑е место в турнирной таблице РПЛ, «Пари НН» (16) идет 12‑м.

Чемпионат России возобновится в конце февраля.