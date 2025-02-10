В «Реале Сосьедад» обозначили, почему не играет Захарян

Пресс-служба испанского футбольного клуба «Реал Сосьедад» заявила, что российский полузащитник Арсен Захарян готов играть, однако из-за прошлых травм ему не хватает ритма и стабильности.

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«Захарян в составе. Он готов играть, просто ему не хватает ритма и постоянства из-за предыдущих травм», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы «Реала Сосьедад» «РИА Новости Спорт».

Полузащитник Арсен Захарян в текущем сезоне сыграл в одном матче испанской Ла Лиги 2 февраля 2025 года, выйдя на замену на 12 минут и не отметившись результативными действиями. В сезоне-2023/2024 хавбек провёл за басков 40 матчей во всех турнирах, забил один гол и выполнил два ассиста. Ранее Захарян выступал за московское «Динамо».