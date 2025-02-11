Вратарь сборной России высказался против матча со сборной Медиалиги

Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунев заявил, что сборной России не надо играть со сборной Медиалиги, передает Sport24.

« Я п о н и м а ю , ч т о к М е д и а л и г е е с т ь и н т е р е с , у н и х б о л ь ш а я а у д и т о р и я . Н о п у с т ь и г р а ю т с с е б е п о д о б н ы м и . Н а й д и т е м е д и й н ы е к о м а н д ы з а г р а н и ц е й и р а з в л е к а й т е с ь » , — с к а з а л Лунев.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям МОК, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.