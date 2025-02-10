Экс-тренер «Ростова» оценил перспективы в случае ухода Карпина

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в беседе с Vprognoze.ru порассуждал на тему возможного ухода Валерия Карпина из донского клуба.

Ранее Карпин в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР сказал, что он может уйти из «Ростова» в любое время. Спортивный директор клуба Алексей Рыскин заявил «Матч ТВ», что в клубе не рассматривают вариант ухода Карпина с поста главного тренера.

— О д н о з н а ч н о , у х о д Карпина будет потерей для «Ростова». Но не критично. На протяжении некоторого времени мы видели, что и когда Курбан Бердыев уходил, команда не умирала. И ещё были тренеры, которые уходили, и команда всё равно оставалась, — сказал Балахнин.

Карпин тренирует «Ростов» с декабря 2017 года (с перерывом с августа 2021 по март 2022 года в связи с работой в сборной России).

После 18 туров «Ростов» занимает седьмое место в таблице МИР РПЛ с 26 очками. Сезон возобновится в конце февраля.

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