«Филадельфия Иглз» стали победителями Супербоула-2025

В ночь с 9 на 10 февраля на арене «Сизарс-Супердоум» в Новом Орлеане (США) состоялся финал сезона Национальной футбольной лиги (НФЛ). В матче за титул сыграли действующие чемпионы «Канзас-Сити Чифс» и чемпионы 2017 года «Филадельфия Иглз». Игра завершилась победой «Филадельфии» со счётом 40:22.

Первые три четверти остались за победителями: 7:0, 17:0, 10:6. Последнюю четверть забрали игроки «Канзас-Сити» — 16:6, однако в итоге всё равно проиграли матч. Таким образом, «Канзас-Сити Чифс» не сумели третий год подряд выиграть чемпионство. Два предыдущих турнира остались за ними.

Напомним, хедлайнером традиционного шоу в перерыве матча стал американский рэпер и хип-хоп-исполнитель Кендрик Ламар. Специальной гостьей его выступления была объявлена певица SZA.