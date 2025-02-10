В РФС высказались о возможном влиянии Трампа на российский футбол

Президент Российского футбольного союза (РФС) кратко ответил на вопрос о том, сможет ли новый президент США Дональд Трамп повлиять на российский футбол.

Его слова приводит «РБ Спорт».

« К а к п р и х о д Т р а м п а п о в л и я е т н а н а ш е в о з в р а щ е н и е ? П о с м о т р и м . Т р а м п — ф а к т о р в м и р о в о й п о л и т и к е . Т о л ь к о в р е м я п о к а ж е т , к а к о н п о в л и я е т н а с п о р т . П о к а п р о ш л о м а л о в р е м е н и , ч т о б ы д а в а т ь к а к и е - т о о ц е н к и » , — с к а з а л Д ю к о в .

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Всего в 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Белоруссию, Сербию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.