Тренер «Барселоны» рассказал, что провел откровенный разговор с Ансу Фати

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал, что провёл откровенный разговор с вингером каталонцев Ансу Фати, который не попал в заявку команду во втором матче подряд.

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« Я г о в о р и л с А н с у Ф а т и с о в е р ш е н н о о т к р о в е н н о . Н е б ы в а е т т а к , ч т о б ы т ы п о г о в о р и л с т р е н е р о м , а н а с л е д у ю щ и й д е н ь в с е и з м е н и л о с ь . Н о о н н а п р а в и л ь н о м п у т и . Я в и д е л м н о г о м о м е н т о в , к о г д а о н б ы л н а в ы с о т е . И э т о т о т у р о в е н ь , к о т о р о г о м ы п ы т а е м с я д о с т и ч ь » , — п р и в о д и т с л о в а Ф л и к а ж у р н а л и с т Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, испанец находится в составе команды с конца сентября 2020 года. В текущем сезоне футболист принял участие в восьми матчах, в которых не отметился результативными действиями. Соглашение Фати с клубом рассчитано до конца июня 2027 года. По информации портала Transfermarkt, стоимость нападающего составляет € 10 млн.