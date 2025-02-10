Евгений Ловчев оценил работу Деяна Станковича в «Спартаке»

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о работе сербского специалиста Деяна Станковича на посту главного тренера красно-белых. По его мнению, нынешний наставник вызывает уважение у всех поклонников клуба.

© Чемпионат.com

— С т а н к о в и ч с в о е й р а б о т о й в ы з ы в а е т у в а ж е н и е у в с е х , к т о с л е д и т з а « С п а р т а к о м » . У в е р е н , ч т о о н д а л д о б р о н а п о к у п к у Г а р с и и . Д а в а й т е в е р и т ь е м у . П о н а ч а л у п р и А б а с к а л е т о ж е в с е к р и ч а л и « у р а » . П р и н ё м и г р а л и м о л о д ы е р е б я т а . П р и С т а н к о в и ч е в и д н а р у к а м а с т е р а . Г л а в н о е , ч т о б ы р у к о в о д с т в о «Спартака» не выгоняло специалистов после двух поражений, — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 37 очков и на текущий момент занимает третье место, отставая от лидирующих «Зенита» и «Краснодара» на два очка. В последних 10 матчах чемпионата России красно-белые семь раз одержали победу, два раза потерпели поражение и один раз сыграли вничью.