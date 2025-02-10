«Интер Майами» представил новую форму, Месси выступил в качестве модели

Американский футбольный клуб «Интер Майами» представил новую домашнюю форму от немецкого спортивного бренда adidas на 2025 и 2026 годы.

© Чемпионат.com

« О т с о р е в н о в а н и й н а б е с п р е ц е д е н т н о м м е ж д у н а р о д н о м у р о в н е в 2 0 2 5 г о д у д о п е р е е з д а н а н о в ы й , с о в р е м е н н ы й с т а д и о н в М а й а м и в 2 0 2 6 г о д у , э т о б о л ь ш е , ч е м п р о с т о с м е н а о б с т а н о в к и , — э т о н а ч а л о з а х в а т ы в а ю щ е й н о в о й э р ы д л я к л у б а . Н о в а я ф о р м а о л и ц е т в о р я е т с т р а с т ь и э н е р г и ю п р и н я т и я э т и х в о з м о ж н о с т е й , з н а я , ч т о « И н т е р М а й а м и » г о т о в в ы й т и н а п о л е с л у ч ш и м и и п р о д о л ж а т ь м е ч т а т ь п о - к р у п н о м у » , — г о в о р и т с я в з а я в л е н и и н а о ф и ц и а л ь н о м с а й т е к л у б а .

В 2025 году «Интер Майами» примет участие в МЛС, новом клубном чемпионате мира ФИФА, Лиге чемпионов КОНКАКАФ и Кубке лиг. А в 2026 году клуб ожидает переезд на новый стадион под названием «Майами Фридом Парк».