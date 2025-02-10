Игрок «Ростова»: российский команды заслуживают играть в еврокубках

Футболист «Ростова» и сборной Ирана Мохаммад Мохеби уверен, что российские клубы должны играть в еврокубковых соревнованиях.

© Чемпионат.com

« Я с о в е р ш е н н о у в е р е н , ч т о о н и ( р о с с и й с к и е к о м а н д ы . — П р и м . « Ч е м п и о н а т а » ) з а с л у ж и в а ю т т о г о , ч т о б ы и г р а т ь в е в р о к у б к а х ! В Р о с с и и в с ё п р о с т о с у п е р : с т а д и о н ы , т р е н и р о в о ч н ы е б а з ы , а к а д е м и и … П о т р я с а ю щ а я и н ф р а с т р у к т у р а и с и л ь н ы е к о м а н д ы . Н а д е ю с ь , с и т у а ц и я в с к о р о м в р е м е н и р а з р е ш и т с я и р о с с и й с к и е к л у б ы с н о в а б у д у т и г р а т ь в е в р о п е й с к и х т у р н и р а х » , — п р и в о д и т с л о в а М о х е б и « С п о р т - э к с п р е с с » .

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0), а в сентябре встречались с национальной командой Вьетнама (3:0). Ранее появилась информация, что сборная России летом может сыграть с Беларусью.