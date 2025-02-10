«Зенит» предлагал €10+ млн за Коштинью

«Олимпиакос» не продал Коштинью «Зениту» за сумму свыше 10 млн евро.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Петербургский клуб сделал предложение о трансфере правого защитника, но греки ответили отказом, при этом сам 24-летний португалец был согласен на переезд в Россию.

Ранее стало известно, что «Олимпиакос» отказался продать Коштинью «Лестеру» за 14 млн.

В 18 матчах текущего чемпионата Греции на счету футболиста 3 ассиста.