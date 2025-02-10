Пилипчук: «Спартак» — основной претендент на победу в РПЛ

Главный тренер «Челябинска» Роман Пилипчук считает, что московский «Спартак» является одним из основных претендентов на победу в Российской Премьер-Лиге по итогам нынешнего сезона.

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— За «Спартаком» удаётся следить?

— Конечно, это команда, которая дала мне дорогу в футбольную жизнь.

— Претенденты на чемпионский титул?

— Из того, что видел осенью, — да. По качеству футбола перед зимней паузой «Спартак» является основным претендентом на победу, не думаю, что кто-то ещё сможет противостоять «Зениту», — приводит слова Пилипчука «Матч ТВ».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Локомотив» — пятый. На последних строчках турнирной таблицы расположились «Ахмат» и «Оренбург».