Дониэлл Мален разочарован, что «Астон Вилла» не заявила его в Лигу чемпионов.

Во время зимнего трансферного окна бирмингемский клуб приобрел пятерых футболистов. По правилам, дозаявить для участия в Лиге чемпионов можно только троих.

«Астон Вилла» выбрала арендованного у «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда, Акселя Дисаси (аренда из «Челси») и Марко Асенсио (аренда из «ПСЖ»). Мален и Андрес Гарсия остались вне заявки.

По информации The Athletic, 26-летний нидерландец был крайне недоволен этим решением. Когда он думал о переходе из дортмундской «Боруссии», то рассматривал только клубы, играющие в Лиге чемпионов.