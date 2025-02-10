Магомед Оздоев прокомментировал потасовку с фанатами АЕКа

Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев прокомментировал инцидент с потасовкой с болельщиками афинского АЕКа после матча чемпионата Греции, который состоялся 2 февраля и завершился победой гостей со счётом 2:1.

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« В с ё н а ч а л о с ь с т о г о , ч т о п о с л е и г р ы к н а м в р а з д е в а л к у з а ш ё л п р е з и д е н т А Е К а — А с л а н и д и с . Н а ч а л о с к о р б и т е л ь н о в ы с к а з ы в а т ь с я в а д р е с н а ш е г о т р е н е р а . В с е б ы л и з а в е д ё н н ы е , н о д р а т ь с я с н и м н и к т о н е с т а л . И з р а з д е в а л к и е г о в ы в е л а п о л и ц и я . У ж е н а п о д з е м н о й п а р к о в к е п р и в ы е з д е с о с т а д и о н а н а с п о д ж и д а л и ф а н а т ы А Е К а . О н и р а з м а х и в а л и б а н н е р а м и и п о к а з ы в а л и с р е д н и е п а л ь ц ы . Н а ш а в т о б у с о с т а н о в и л с я . И з н е г о в ы ш е л Л у ч е с к у , а з а н и м и в с я к о м а н д а . О д н а к о н и к а к о й д р а к и н е б ы л о , н и к т о н и к о г о н е б и л . И с т о р и я в ы с о с а н а и з п а л ь ц а . Е д и н с т в е н н о е , н а с п о л и ц е й с к и е о т т а л к и в а л и о т ф а н а т о в щ и т а м и , ч т о б ы м ы с к о р е е в е р н у л и с ь в а в т о б у с . Н а э т о м в с ё з а к о н ч и л о с ь . М ы с е л и и у е х а л и . В н а ч а л е ф е в р а л я з а т р и - ч е т ы р е д н я д о м а т ч а с О Ф И н а ч а л ь н и к к о м а н д ы в ы з в а л м е н я , Т а й с о н а , К е н д з ё р у и Л о в р е н а . С к а з а л , ч т о п р о т и в н а с в о з б у д и л д е л о Г р а ж д а н с к и й с у д . З а д е н ь д о в с т р е ч и о б ъ я в и л и , ч т о н а с о т с т р а н и л и н а 1 0 д н е й о т с п о р т и в н ы х м е р о п р и я т и й . В с е к л у б ы л и г и , к р о м е А Е К а , п о т р е б о в а л и о т м е н и т ь н а к а з а н и е , т а к к а к с п о р т и в н ы й с у д д а в н о з а к р ы л д е л о . П о к а ч т о н а м н е в ы д в и н у л и о б в и н е н и й , и д ё т р а с с л е д о в а н и е . Ю р и с т ы П А О К а с к а з а л и , ч т о н а м н и ч е г о н е г р о з и т , т а к к а к с ф а н а т а м и м ы н е д р а л и с ь » , — п р и в о д и т с л о в а Оздоева журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что ПАОК дисквалифицировал Оздоева, а также других игроков греческого клуба: Тайсона, Томаша Кендзёру, Деяна Ловрена и Тарика Тиссудали. Также сообщалось, что по факту драки было заведено уголовное дело, по которому футболистам, а также некоторым членам технического персонала клуба могут грозить лишение свободы на срок от трёх месяцев и денежные штрафы.