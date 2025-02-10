Генеральный секретарь «Фенербахче» высказался о срыве игры «Галатасарая»

В «Фенербахче» высказались о матче «Адана Демирспор» и «Галатасарая».

© Sports.ru

В начале первого тайма матча команд в 23-м туре чемпионата Турции арбитр Огузхан Чакыр назначил пенальти, так как посчитал, что защитник «Адана Демирспор» Семих Гюлер нарушил правила на форварде Дрисе Мертенсе.

Руководство «Адана Демирспор» выразило протест по поводу назначения 11-метрового и приняло решение увести команду с поля. Позже игра была отменена.

Решение покинуть поле было принято в знак протеста против комитета судей и федерации футбола Турции, позднее заявили несколько официальных лиц клуба. Президент «Адана Демирспор» Бедирхан Дурак объявил о своей отставке сегодня утром.