Корнеев рассказал, кого не хватает «Наполи»

Бывший российский футболист Игорь Корнеев считает, что итальянский «Наполи» потерял от ухода нападающего Виктора Осимхена. По словам Корнеева, неаполитанцам также не хватает вингера Хвичи Кварацхелии, который этой зимой присоединился к «ПСЖ».

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« Н е т о л ь к о Х в и ч и н е х в а т а е т , н о и О с и м х е н а . Э т о д в а ч е л о в е к а , к о т о р ы е м о г л и в л ю б о й с и т у а ц и и ш т а м п о в а т ь г о л ы . П р и ш ё л Л у к а к у , н о э т о б о л е е п р и м и т и в н ы й ф о р в а р д , ч е м Осимхен. Осимхен уличный, хитрый парень, который всегда на острие — он более разноплановый», — заявил Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Кварацхелия перешёл в стан парижан в середине января. В первой половине сезона Кварацхелия сыграл 19 матчей во всех турнирах за «Наполи», в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.