Представлен официальный мяч для финала Лиги чемпионов

Немецкий спортивный бренд adidas представил официальный мяч плей-офф и финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Финал турнира пройдёт 31 мая 2025 года на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия).

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11 и 12 февраля состоятся первые стыковые матчи за право выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

© Adidas

Напомним, команды, которые заняли места с 9-го по 16-е в общем этапе, были сеяными, они сыграют с клубами, занявшими места с 17-го по 24-е (несеяные). Ответные стыковые встречи сеяные проведут дома. Восемь победителей стыковых матчей пробьются в 1/8 финала, где сыграют с одним из топ-8 клубов общего этапа, которые будут сеяными при жеребьёвке.