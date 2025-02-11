Суперкомпьютер назвал фаворита Лиги чемпионов

Суперкомпьютер статистической платформы Opta Sports назвал фаворита Лиги чемпионов в сезоне-2024/2025.

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По версии суперкомпьютера, наибольшие шансы на победу — 24,6 процента — имеет «Ливерпуль». Также в тройку фаворитов попали «Арсенал» (16,6 процента) и «Интер» (14,5 процента).

«Ливерпуль», «Арсенал», «Интер», а также «Барселона», «Атлетико», «Байер», «Лилль» и «Астон Вилла» по итогам общего этапа напрямую попали в 1/8 финала. Еще 16 команд, включая «Реал», «Монако» и ПСЖ, примут участие в стыковых матчах, которые стартуют 11 февраля.

Действующим чемпионом турнира является мадридский «Реал». В финале испанцы обыграли дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0.