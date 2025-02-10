«Кайрат» объявил о переходе 16-летнего Сатпаева в «Челси»

Алматинский «Кайрат» и лондонский «Челси» достигли соглашения о трансфере 16-летнего нападающего Дастана Сатпаева. Летом 2026 года, после достижения совершеннолетия, он официально присоединится к английскому клубу. До этого времени Сатпаев продолжит выступать за «Кайрат».

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« Д а с т а н р о д и л с я в А л м а т ы , в в о с ь м и л е т н е м в о з р а с т е п о с т у п и л в а к а д е м и ю « К а й р а т а » , г д е п р о ш ё л в с е э т а п ы п о д г о т о в к и . С п е р в ы х д н е й о н в ы д е л я л с я т р у д о л ю б и е м , д и с ц и п л и н о й и с т р е м л е н и е м к с о в е р ш е н с т в у . П о з д р а в л я е м Д а с т а н а с э т и м в а ж н е й ш и м ш а г о м в к а р ь е р е ! М ы г о р д и м с я е г о д о с т и ж е н и я м и и у в е р е н ы , ч т о в п е р е д и е г о ж д у т н о в ы е в е р ш и н ы ! О т д е л ь н а я б л а г о д а р н о с т ь а г е н т с т в у P r o S p o r t s M a n a g e m e n t Германа Ткаченко за содействие в организации трансфера», — говорится в заявлении клуба на официальной странице в VK.

В мае 2024 года, в возрасте 15 лет, Сатпаев стал самым молодым игроком в истории «Кайрата», дебютировав за основную команду.