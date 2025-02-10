Тренер «Акрона»: в Казахстане допустили ошибку, уволив Черчесова

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев считает, что руководители казахстанской федерации футбола допустили ошибку, отправив в отставку российского специалиста Станислава Черчесова. Тедеев считает, что Черчесову нужно было дать время, чтобы он сумел проявить себя.

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— Удивились, что у Черчесова получилось так неудачно в Казахстане?

— Не то чтобы удивился или не удивился… Дело в том, что мне знакома ситуация в казахстанском футболе отчасти, там не всё так просто. И я считаю, что за такой короткий период добиться чего‑то — неподвластная любому задача, и Станислав Саламович в этой ситуации просто не стал исключением. В такой ситуации для тренера чрезвычайно важно время. Мне кажется, они допустили большую ошибку, расставшись с ним так быстро, — приводит слова Тедеева «Матч ТВ».

Об уходе Черчесова из сборной Казахстана стало известно 27 января. Отмечалось, что трудовое соглашение было расторгнуто по обоюдному решению сторон. Вместе с Черчесовым уволен и весь его тренерский штаб. Напомним, российский специалист провёл у руля национальной команды Казахстана шесть матчей (пять поражений и одна ничья). Ранее Черчесов тренировал сборную России, а также ряд российских и зарубежных клубов, включая «Ференцварош», с которым он стал чемпионом Венгрии.