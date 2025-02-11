Футболист ЦСКА Глебов рассказал о состоянии здоровья после травмы в матче с «Краснодаром»
Полузащитник московского ЦСКА Кирилл Глебов рассказал о состоянии здоровья, сообщив, что сроки восстановления станут известны после обследования.
В понедельник ЦСКА уступил «Краснодару» в матче за третье место Winline Зимнего кубка РПЛ со счетом 1:2. Глебов вышел на поле во втором тайме, а в концовке игры получил травму ноги после фола со стороны Юрия Газинского. Хавбек «быков» получил желтую карточку. У Глебова после матча было подозрение на перелом лодыжки, но главный тренер армейцев Марко Николич после игры заявил в эфире «Матч ТВ», что, вероятно, перелома удалось избежать.
— Со мной всё уже более‑менее обошлось. Немного могу наступать на ногу, скоро будем обследоваться и всё будет ясно. Спасибо всем за поддержку и теплые слова. Жаль, что проиграли, но как говорится, без поражений не бывает побед, — сказал Глебов в своем Telegram‑канале.
В финале Зимнего кубка во вторник сыграют «Спартак» и «Зенит».