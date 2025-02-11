Глебов рассказал о состоянии здоровья после травмы в матче с «Краснодаром»

Полузащитник московского ЦСКА Кирилл Глебов рассказал о состоянии здоровья, сообщив, что сроки восстановления станут известны после обследования.

© ПФК ЦСКА

В понедельник ЦСКА уступил «Краснодару» в матче за третье место Winline Зимнего кубка РПЛ со счетом 1:2. Глебов вышел на поле во втором тайме, а в концовке игры получил травму ноги после фола со стороны Юрия Газинского. Хавбек «быков» получил желтую карточку. У Глебова после матча было подозрение на перелом лодыжки, но главный тренер армейцев Марко Николич после игры заявил в эфире «Матч ТВ», что, вероятно, перелома удалось избежать.

— С о м н о й в с ё у ж е б о л е е ‑ м е н е е о б о ш л о с ь . Н е м н о г о м о г у н а с т у п а т ь н а н о г у , с к о р о б у д е м о б с л е д о в а т ь с я и в с ё б у д е т я с н о . С п а с и б о в с е м з а п о д д е р ж к у и т е п л ы е с л о в а . Ж а л ь , ч т о п р о и г р а л и , н о к а к г о в о р и т с я , б е з п о р а ж е н и й н е б ы в а е т п о б е д , — с к а з а л Глебов в своем Telegram‑канале.

В финале Зимнего кубка во вторник сыграют «Спартак» и «Зенит».