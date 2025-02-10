Карпин высказался о возможном переходе Глебова в «Динамо»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о возможном переходе полузащитника команды Данила Глебова в московское «Динамо». Ранее сообщалось, что бело-голубые договариваются с «Ростовом» о переходе футболиста, а сам Глебов уже успел согласовать контракт с московским клубом.

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— На какой стадии ситуация с Глебовым и «Динамо»? Есть вероятность, что Данил покинет «Ростов»?

— Опасность существует всегда. Сейчас придёт не «Динамо», а другой клуб, и предложит сумму, которая устроит «Ростов» и Глебова. Его завтра может не быть здесь, а может остаться ещё на 10 лет. Думаю, что любой клуб открыт для предложений по любому игроку, если предложат 100 миллионов, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Данилу Глебову 25 лет, за «Ростов» он выступает с 2019-го. В этом сезоне хавбек провёл 23 матча во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Его действующий контракт с «Ростовом» рассчитан до 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского полузащитника в € 8 млн.