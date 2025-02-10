«Рубин» запросил у «Локомотива» свыше € 10 млн за Даку

«Локомотив» снова предпринял попытку подписать форварда казанского «Рубина» Мирлинда Даку. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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«Локомотив» вновь обратился к казанцам на предмет перехода, но «Рубин» запросил за игрока больше € 10 млн, после чего москвичи вышли из переговоров.

В нынешнем сезоне Даку сыграл за «Рубин» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 7 млн.