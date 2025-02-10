Защитник «Зенита»: уход Клаудиньо повлиял на команду

Футболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался об уходе хавбека Клаудиньо в «Аль-Садд». Напомним, «Зенит» объявил о переходе Клаудиньо в катарский «Аль-Садд» 22 января.

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« К о н е ч н о , у х о д К л а у д и н ь о п о в л и я л н а к о м а н д у , н о т а к о е б ы в а е т в ф у т б о л е , н а м н у ж н о с е й ч а с д у м а т ь о т о м , к о г о н а и г р ы в а т ь н а е г о п о з и ц и ю . Я д у м а ю , ч т о и Максим Глушенков справится с этим, нужно смотреть вперёд», — приводит слова Чистякова ТАСС.

Клаудиньо выступал за санкт-петербургский клуб с 2021 года. За это время бразилец принял участие в 121 матче, забил 21 гол и отдал 31 результативную передачу. Вместе с сине-бело-голубыми футболист трижды становился чемпионом России, три раза — победителем Суперкубка и однажды — обладателем Кубка страны.