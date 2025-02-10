Селекционер раскритиковал трансфер Гарсии в «Спартак»

Футбольный селекционер и функционер Павел Стипиди высказался о переходе в «Спартак» нападающего Ливая Гарсии из афинского АЕКа.

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« Д л я А Е К а б о л ь ш о й у с п е х , ч т о о н п р о д а л з а € 2 3 м л н о т н ю д ь н е л у ч ш е г о б о м б а р д и р а ч е м п и о н а т а . П о в е р ь т е , и з т е х ж е « О л и м п и а к о с а » и П А О К а м о ж н о б ы л о б ы п р и о б р е с т и ф у т б о л и с т о в б о л е е в ы с о к о г о у р о в н я . И л и е с л и б ы «Спартак» подписал греческого нападающего Павлидиса из «Бенфики», я бы сказал, что это классно. Вы можете себе представить, чтобы «Реал» купил неяркого или несильного игрока? А «Спартак» приобрёл такого», — приводит слова Стипиди «Евро-Футбол.Ру».

Красно-белые объявили о переходе 27-летнего форварда из греческого АЕКа 7 февраля. Действующее трудовое соглашение Гарсии с московским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.