Дзюба хочет сняться в кино

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба рассказал в новом выпуске шоу «Дежурный по Кинопоиску», что хотел бы принять участие в съёмках фильма. По словам футболиста, у него есть потенциал для роли актёра.

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« М н е к а ж е т с я , ч т о к о м у - т о э т о д а н о с р о ж д е н и я , к о м у - т о д а ё т с я п о с т е п е н н о . Н о я д у м а ю , ч т о с м о г у , е с л и б у д у р а б о т а т ь с п р а в и л ь н ы м и л ю д ь м и , к о т о р ы е с у м е ю т м е н я н а п р а в л я т ь . С ч и т а ю , у м е н я е с т ь п о т е н ц и а л » , — с к а з а л Дзюба.

В нынешнем сезоне Артём Дзюба сыграл за тольяттинский клуб 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение российского игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. По информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 36-летнего футболиста составляет € 2 млн.