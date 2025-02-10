Вратарь «Ротора» рассказал, как в Исландии относятся к России

Вратарь «Ротора» Никита Чагров рассказал, как в Исландии относятся к России. В 2022 году голкипер имел опыт игры за клуб «Кордренгир», выступающий во втором дивизионе исландского чемпионата. По словам футболиста, никакого особого хейта в сторону России он не замечал. Но однажды перед российским посольством увидел надпись краской на асфальте: «Лжецы».

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« С к е м я о б щ а л с я , и м б ы л а и н т е р е с н а с а м а с и т у а ц и я , н о н и к а к о г о х е й т а в с т о р о н у Р о с с и и с и х с т о р о н ы н е б ы л о . М н е п р и х о д и л о с ь е з д и т ь в р о с с и й с к о е п о с о л ь с т в о , б р а т ь с п р а в к и д л я п о л у ч е н и я в и д а н а ж и т е л ь с т в о . У н а ш е г о п о с о л ь с т в а н а а с ф а л ь т е к р а с н о й к р а с к о й б ы л о н а п и с а н о : « Л ж е ц ы » . Э т о е д и н с т в е н н о е , ч т о я в и д е л . А в ц е л о м л ю д и о ч е н ь п о з и т и в н о о т н о с и л и с ь . Н и ч е г о н е в ы с к а з ы в а л и » , – п р и в о д и т с л о в а Чагрова «РБ Спорт».

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных футбольных турниров из-за политической ситуации в мире.