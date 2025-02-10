«Спартак» рассматривает Фернандеша как альтернативу Иличу

«Спартак» рассматривает кандидатуру полузащитника «Бешикташа» Жедсона Фернандеша как альтернативу полузащитнику «Торино» Ивану Иличу, сообщает Metaratings.

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По информации источника, официальных переговоров между клубами не было, но состоялось неформальное общение по поводу возможного трансфера. Фернандеш хорошо знаком спортивному директору красно-белых Фрэнсису Кахигао. Отмечается, что помимо Фернандеша в списке «Спартака» фигурируют еще несколько альтернатив Иличу.

Ранее главный тренер «Спартака» Деян Станкович выразил сомнения по переходу Илича в «Спартак».

Летом прошлого года СМИ сообщали об интересе к Фернандешу со стороны «Зенита». Также петербургский клуб минувшим летом интересовался Иличем.

Фернандеш выступает за «Бешикташ» с лета 2022 года. Контракт 26-летнего португальца со стамбульским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 17 млн евро.

В нынешнем сезоне Фернандеш провел 33 матча, на его счету 8 голов и 2 результативные передачи.