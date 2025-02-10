«Спартак» рассматривает Фернандеша как альтернативу Иличу
«Спартак» рассматривает кандидатуру полузащитника «Бешикташа» Жедсона Фернандеша как альтернативу полузащитнику «Торино» Ивану Иличу, сообщает Metaratings.
По информации источника, официальных переговоров между клубами не было, но состоялось неформальное общение по поводу возможного трансфера. Фернандеш хорошо знаком спортивному директору красно-белых Фрэнсису Кахигао. Отмечается, что помимо Фернандеша в списке «Спартака» фигурируют еще несколько альтернатив Иличу.
Ранее главный тренер «Спартака» Деян Станкович выразил сомнения по переходу Илича в «Спартак».
Летом прошлого года СМИ сообщали об интересе к Фернандешу со стороны «Зенита». Также петербургский клуб минувшим летом интересовался Иличем.
Фернандеш выступает за «Бешикташ» с лета 2022 года. Контракт 26-летнего португальца со стамбульским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 17 млн евро.
В нынешнем сезоне Фернандеш провел 33 матча, на его счету 8 голов и 2 результативные передачи.