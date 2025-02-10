Квинси Промес не вернется в «Спартак» в ближайшее время.

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Ранее стало известно, что генеральный директор «Спартака» Олег Малышев посетил матч с участием 33-летнего нидерландца во второй лиге ОАЭ, где тот выступает за «Дубай Юнайтед». Сам футболист высказывался о желании вернуться в состав красно-белых.

« Т о , ч т о п р и е з ж а л и р у к о в о д и т е л и « С п а р т а к а » , – э т о н о р м а л ь н о е ж е л а н и е в 2 0 м и н у т а х о т о т е л я д о е х а т ь и п о с м о т р е т ь , ч т о э т о з а л и г а . У н е г о б ы л д е й с т в у ю щ и й к о н т р а к т с о «Спартаком», поэтому, конечно, он хотел бы вернуться в Москву. Он в целом еще хочет играть на высоком уровне. Дай бог, в Лиге чемпионов. Вероятность трансфера? На данный момент шансов нет, как и нет разговоров. Он физически не может нигде быть, кроме Эмиратов. Плюс у него контракт с клубом», – сказал генеральный директор «Дубай Юнайтед» Илие Чебану.

Промес находился в заключении в Дубае с марта 2024 года в ожидании решения о возможной экстрадиции в Нидерланды после того, как его приговорили к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков и полутора годам за нападение с отягчающими обстоятельствами.

В середине мая Квинси был освобожден из-под стражи в Дубае на определенных условиях.