Полузащитник «Ростова»: Карпин всегда недоволен

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал о реакции тренера команды Валерия Карпина на разгромную победу (4:0) над московским «Динамо» в матче за пятое место на Winline Зимнего Кубка РПЛ.

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— «Динамо» играло как будто после нагрузок, а вы — после восстановительной тренировки. Так ли это?

— Думаете, мы были настолько свежими?

— В сравнении с «Динамо» — да.

— Мы разберём и посмотрим игру. Что-то у нас получалось. Но, кажется, Валерий Георгиевич чем-то был, как всегда, не до конца доволен. Он всегда недоволен — это хорошо. В некоторых простых ситуациях мы усложняли игру и выбирали не лучший вариант для выхода из обороны, — передаёт слова Байрамяна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.