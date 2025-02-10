«Ростов» разгромил «Динамо» в матче Зимнего Кубка РПЛ

«Ростов» разгромил московское «Динамо» в матче за пятое место товарищеского турнира Зимний Кубок РПЛ. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Абу-Даби (ОАЭ) и завершилась со счетом 4:0 в пользу ростовчан. В составе победителей дубль оформил Егор Голенков. Еще по голу забили Мохаммад Мохеби и Роналдо.

Южане стали пятыми на турнире, динамовцы замкнули турнирную таблицу. Третье-четвертое места позднее 10 февраля разыграют ЦСКА и «Краснодар». 11 февраля состоится финал, в котором встретятся «Спартак» и «Зенит».

После 18 туров «Динамо» с 35 очками занимает четвертое место в Российской премьер-лиге (РПЛ). «Ростов» имеет в активе 26 очков и находится на седьмой строчке.