В «Браге» подтвердили срыв трансфера Родриго Саласара в «Зенит»
25-летний полузащитник «Браги» Родриго Саласар не перейдёт в «Зенит». Эту информацию подтвердили представители португальского клуба.
«Да, это правда», — приводит слова представителей пресс-службы «Браги» издание Евро-Футбол.Ру.
Ранее сообщалось, что руководство португальского клуба решило отменить трансфер за € 20 млн из-за опасений, связанных с банковскими гарантиями. Также сообщалось, что футболист уже возвращается в расположение «Браги».
Отметим, что «Чемпионат» первым сообщал о срыве сделки со ссылкой на источник в португальском клубе. «Брагу» не устроили гарантии оплаты трансфера, предложенные санкт-петербургским клубом, и она вышла из переговоров.