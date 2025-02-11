Агент Даку подтвердил интерес «Локомотива» к форварду

Футбольный агент Харис Факич, представляющий интересы нападающего «Рубина» Мирлинда Даку, подтвердил интерес к форварду со стороны «Локомотива».

Агент Даку подтвердил интерес «Локомотива» к игроку
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«Многие клубы заинтересованы в Даку, не только «Локомотив». По сумме трансфера лучше узнайте в клубе. Я не в курсе», приводит слова Факича «Чемпионат.com».

Даку перешел в «Рубин» в июле 2023 года из «Осиека». В текущем сезоне чемпионата России 27-летний игрок принял участие в 17 матчах, в которых забил девять голов и сделал четыре результативные передачи. Действующий контракт футболиста с казанской командой рассчитан до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt.com оценивает рыночную стоимость спортсмена в 3 млн евро.

В феврале появилась информация «Локомотив» связывался с «Рубином» по вопросу возможного трансфера форварда, но вышел из переговоров после того, как казанский клуб запросил более 10 млн евро.

В сентябре прошлого года также сообщалось, что Даку привлек интерес «Краснодара» и «Спартака».

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