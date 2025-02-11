Агент Даку подтвердил интерес «Локомотива» к игроку

Футбольный агент Харис Факич, представляющий интересы нападающего «Рубина» Мирлинда Даку, подтвердил интерес к форварду со стороны «Локомотива».

« М н о г и е к л у б ы з а и н т е р е с о в а н ы в Д а к у , н е т о л ь к о « Л о к о м о т и в » . П о с у м м е т р а н с ф е р а л у ч ш е у з н а й т е в к л у б е . Я н е в к у р с е » , – п р и в о д и т с л о в а Ф а к и ч а « Ч е м п и о н а т . c o m » .

Даку перешел в «Рубин» в июле 2023 года из «Осиека». В текущем сезоне чемпионата России 27-летний игрок принял участие в 17 матчах, в которых забил девять голов и сделал четыре результативные передачи. Действующий контракт футболиста с казанской командой рассчитан до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt.com оценивает рыночную стоимость спортсмена в 3 млн евро.

В феврале появилась информация «Локомотив» связывался с «Рубином» по вопросу возможного трансфера форварда, но вышел из переговоров после того, как казанский клуб запросил более 10 млн евро.

В сентябре прошлого года также сообщалось, что Даку привлек интерес «Краснодара» и «Спартака».